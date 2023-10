“Rajadas de vento máximas de 95,2 metros por segundo foram medidas na Ilha das Orquídeas na noite passada [quarta-feira], o que é um novo recorde para Taiwan”, disseram os serviços meteorológicos à AFP.

O valor avançado equivale a ventos de 342,72 quilómetros por hora.

As autoridades cancelaram na quarta-feira mais de 100 voos internacionais e domésticos e fecharam escolas em partes do sul da ilha, antes da chegada prevista do tufão Koinu, o segundo a atingir o território em um mês.

Mais de 200 pessoas foram aconselhadas a sair das suas casas por medo de deslizamentos de terra no sul da ilha.

Inicialmente, esperava-se que o tufão atingisse o sul da ilha de Taiwan, mas um meteorologista disse à AFP que esta trajetória era agora “incerta”.

Taiwan sofre tempestades tropicais frequentes de maio a novembro, mas o tufão Haikui, no início de setembro, foi o primeiro a atingir a ilha em quatro anos, provocando chuvas torrenciais e ventos fortes.

Quase 8.000 pessoas tiveram mesmo de sair de casa.

Depois da região de Taiwan, o tufão deverá seguir em direção à costa leste da província chinesa de Guangdong, que inclui a cidade de Guangzhou, segundo o Observatório Meteorológico de Hong Kong.