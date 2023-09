Tajani informou na rede social X que está de partida para Nova Iorque, para o debate anual da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e que o Governo italiano colocará a questão das migrações no centro do debate para “encontrar soluções partilhadas e eficazes”.

O governante apelou repetidamente à ONU e a outros organismos para que se envolvam nos esforços para travar o fluxo de migrantes do Norte de África para Itália.

“Talvez mesmo a Europa não seja suficiente para resolver a questão dos migrantes, dado o que está a acontecer em África”, afirmou Tajani no sábado, sublinhando que “é necessária uma ação forte a nível internacional”.

“A NATO, os Estados Unidos e a ONU devem estar mais presentes e devem fazer parte da solução”, vincou.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, viajou hoje para a ilha de Lampedusa (no sul do país) juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sequência do agravamento da crise migratória. A pequena ilha italiana recebeu mais de 10.000 refugiados em apenas três dias.