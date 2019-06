Aziz Ibrahimi, porta-voz da Comissão Eleitoral Independente, disse que os funcionários estavam no distrito de Maruf a realizar o recenseamento eleitoral quando ocorreu o ataque.

Já um porta-voz do Ministério da Defesa, Fawad Aman, explicou que foram detonados quatro viaturas Humvees roubados, cheios de explosivos, do lado de fora do quartel da polícia do distrito, onde as autoridades eleitorais estavam hospedadas.

Aman acrescentou que além dos funcionários também morreram, pelo menos, quatro agentes de segurança afegãos.

O Ministério do Interior disse, em comunicado, que as forças de segurança mataram 25 combatentes talibãs para repelir o ataque.