As imagens publicadas pela primeira-dama no Twitter mostram a mascote de riscas cinzas e brancas a rondar pelo esplendor do tapete vermelho da residência presidencial.

Esta é uma notícia leve, até afetuosa, que pode ser necessária para a Casa Branca nestes dias de tensão com a Rússia, vertiginosa inflação e contágios pela pandemia da covid-19.

Willow tem habilidades políticas sérias: com dois anos de idade, é uma gata criada no estado da Pensilvânia, ponto de partida para Biden para as apertadas eleições presidenciais de 2020. Foi vista pela primeira vez nesse mesmo ano, quando saltou para o palco onde a futura primeira-dama estava em campanha.

"Willow causou uma grande impressão" no presidente Biden, disse o secretário de Imprensa da primeira-dama, Michael LaRosa. "Ao ver seu vínculo imediato, o criador soube que Willow pertencia ao Dr. Biden", completou. E acrescentou: "Willow está a instalar-se na Casa Branca com os seus brinquedos favoritos, guloseimas e muito espaço para cheirar e explorar".

Biden, uma professora universitária, deu este nome à gata em honra à sua cidade natal, Willow Grove.

Os Biden sempre foram conhecidos por terem cães, Champ e Major. O primeiro, contudo, morreu em 2021, e o segundo foi viver com familiares do casal por alegados incidentes de mordidelas na Casa Branca. O casal adotou então em dezembro outro cão, Commander, um pastor alemão.