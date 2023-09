Tami Manis tem 58 anos e é enfermeira em Knoxville. E tem um penteado que lhe valeu agora um recorde mundial do Guinness, conta o The Guardian.

Curto à frente e comprido atrás, o corte de cabelo mullet foi popularizado nos anos 80 e 90 pelo ator Patrick Swayze e pelo músico Billy Ray Cyrus, entre outros. Manis seguia já este estilo no outono de 1989, mas cortou o cabelo e arrependeu-se imediatamente, pelo que em fevereiro de 1990 voltou a este corte, que agora lhe valeu a distinção, com a parte de trás do cabelo a medir 172,7 cm.

No ano passado, Tami Manis inscreveu-se para competir no campeonato americano de mullet, que atrai anualmente mais de 1.000 candidatos. Os juízes, que avaliaram o "comprimento, estilo, singularidade e exibicionismo" de cada mullet, atribuíram-lhe o segundo prémio do concurso, no valor de 300 dólares. Nessa altura, o primeiro prémio, no valor de 500 dólares, foi atribuído a Alexa Lindsey, de Holland, no Michigan, que entretanto faleceu, segundo os registos.

Mas agora o Guinness criou a sua própria categoria de recorde para o mullet mais longo e Manis sentiu que tinha uma hipótese e candidatou-se ao recorde feminino, um processo que envolveu a realização de um vídeo que documentava o comprimento do seu cabelo, que costuma manter preso numa traça por ser maior do que a sua altura.