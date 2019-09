“Acho que há acusações que são de tal forma graves, que não são de achismo. Perguntarem-me se eu acho que o primeiro-ministro cometeu crime de desobediência qualificada ao responder à comissão de inquérito [de Tancos] não é matéria para achismos. Estas coisas têm de ser tratadas de uma forma séria. Acho que a campanha eleitoral não permite que haja achismo sobre matérias tão graves e que a justiça tem de fazer o seu caminho”, disse aos jornalistas Catarina Martins.

No final de um encontro com ajudantes familiares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que estavam a recibos verdes e passaram esta semana a ter vínculo laboral, a coordenadora do BE voltou a ser questionada sobre o despacho do Ministério Público (MP) que acusa 23 arguidos no caso do furto e recuperação do material de guerra de Tancos.

Catarina Martins sublinhou que “Portugal é uma democracia e uma república e ninguém está acima da lei”, acrescentando que o BE tem tido “a mesma posição desde o princípio”, tendo o Ministério Público dado razão ao Bloco nas conclusões que tirou da comissão de inquérito de Tancos.

“Quando as coisas são graves e sérias devem ser tratadas da forma responsável que exige o momento”, afirmou, reafirmando que o BE vai continuar a pronunciar-se sobre a acusação do MP, mas “Tancos não é o único assunto do país”.