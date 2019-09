"Nós não sabemos. E sobre o que não sabemos não nos vamos pronunciar", justificou.

Assumindo o risco de se repetir, a líder do BE reiterou que "este caso está na justiça há algum tempo".

"Eu leio as notícias, lemos todos, mas continuo a achar que devemos esperar pela justiça. Todas as responsabilidades devem ser apuradas, numa democracia toda a gente é responsabilizada, mas é a justiça que deve fazer o seu trabalho", declarou.

Questionada sobre se acha que "os portugueses devem fazer justiça nas urnas", Catarina Martins respondeu sinteticamente: "eu não confundo o que não deve ser confundido".

O Ministério Público acusou no total 23 arguidos no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

Os arguidos foram acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.