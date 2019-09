"Sobre esse assunto já disse tudo o que tinha a dizer há vários meses atrás, quando respondi a todas as perguntas que os senhores deputados me quiseram fazer na comissão parlamentar de inquérito e já disse tudo o que tinha a dizer ao doutor Rui Rio ontem", declarou.

Na mesma linha de separação entre justiça e eleições legislativas, António Costa defendeu que o "tempo da política é o tempo de se dizer aos portugueses o que é cada um pretende fazer nos próximos quatro anos".

"Cada um faz o seu trabalho, a justiça trata da justiça e os políticos tratam da política. E o que os portugueses querem saber é como é que nós vamos poder manter um ritmo de crescimento económico, continuar a criar emprego", alegou.

O secretário-geral do PS invocou a sua condição de jurista para se recusar a fazer qualquer comentário sobre o processo de Tancos.

"O que está na ordem do dia dos tribunais - e como eu, na minha vida de jurista, não optei pela magistratura -, não me compete a mim fazer julgamentos. Quanto às perguntas que têm a fazer, não há nenhuma nova relativamente a todas aquelas que foram feitas e a que eu já respondi por escrito há muitos meses à comissão parlamentar de inquérito, que tirou uma conclusão inequívoca e a todas as perguntas que eventualmente a justiça quisesse fazer e que não fez", disse, numa alusão a rumores sobre o seu eventual conhecimento da forma como foram recuperadas as armas furtadas em Tancos.