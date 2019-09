Num jantar comício em Albergaria-a-Velha, Aveiro, assinalou que "parece que não se pode falar" no caso do furto de Tancos, afirmando ainda que o seu partido não aceita quem, como o PS, "arranje tramóias e esquemas", a propósito do esquema de encobrimento na recuperação do material furtado nos paióis.

"Há quem nos mande mensagens, há que nos diga que isto tem um preço politico. A essas pessoas eu queria dizer que o preço da verdade não existe", afirmou a líder dos centristas sem entrar em mais pormenores sobre quem foi que lhe enviou essas mensagens.