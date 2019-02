“Não sei como foi o roubo. Para mim, tal como na arrecadação dos comandos, tem de haver conivência lá de dentro. Não estou a afirmar”, disse o general na reserva, que comandou o Exército entre 2014 e 2016.

Ouvido durante mais de três horas na comissão de inquérito sobre o furto de Tancos, o general Carlos Jerónimo acrescentou: “Como é que desapareceram as 'Glock' da polícia? Com conivência lá de dentro. Quando o pilha-galinhas está dentro da capoeira… ‘pfff’”.

Numa intervenção inicial, o general disse que assumiu sempre as suas responsabilidades, ideia que desenvolveu mais à frente na audição ao demarcar-se da decisão do seu sucessor Rovisco Duarte de exonerar cinco comandantes das unidades em redor de Tancos para permitir averiguações.

“Não quero crucificar o meu sucessor, mas nunca vi em 43 anos de serviço afastar alguém para fazer investigações”, afirmou.

Já na intervenção inicial tinha afirmado que andou sempre “no fio da navalha” e que não é “como certos figurões que aparecem na televisão e dizem que estão de consciência tranquila quando todos sabem que mentem”, sem, contudo, apontar nomes.

Durante a audição, o general disse que não queria “arengar sobre Tancos”, mas aproveitar para chamar a atenção para “problemas gravíssimos do Exército”, sendo o principal a falta de efetivos.

Questionado pelo CDS-PP, o general defendeu que é necessário manter os paióis nacionais de Tancos, observando que “apenas dez por cento das munições” armazenadas em Tancos foram transferidas para Santa Margarida.

“Se nós tivéssemos as reservas de guerra que devíamos ter, Tancos é necessário”, defendeu.

O PCP confrontou o general com as dificuldades que o próprio descreveu, afirmando que os militares não merecem trabalhar sem as condições necessárias.

“Não temos dinheiro para tudo e corremos determinados riscos e isso não deve ser do conhecimento público”, admitiu Carlos Jerónimo, considerando que “é obrigação” do Exército continuar as missões com os recursos que tem.

“Não, os generais não podem aceitar todas as missões acriticamente”, contrapôs o deputado do PCP Jorge Machado.