O relatório, da autoria do socialista Ricardo Bexiga, foi aprovado com os votos favoráveis dos deputados do PS, PCP e BE, com o PSD e o CDS-PP a votarem contra, no dia 19 de junho, excluindo qualquer responsabilização de Azeredo Lopes e do primeiro-ministro, António Costa.

O relatório foi aprovado em plenário em 03 de julho e, dois dias depois, Azeredo Lopes foi constituído arguido no processo judicial, tendo sido hoje acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, denegação da justiça e prevaricação.

O relatório admite que “não ficou provado” que tenha havido interferência política na ação do Exército ou na atividade da Polícia Judiciária Militar [PJM] e que Azeredo Lopes “secundarizou” o conhecimento que teve de “alguns elementos” do memorando da PJM com uma descrição da recuperação do material furtado, realizada sem que a Polícia Judiciária soubesse.

Na altura, esta conclusão motivou protestos por parte do PSD e do CDS-PP, com o deputado Telmo Correia a classificar como “surreal” a expressão utilizada no relatório para qualificar a atuação de Azeredo Lopes face ao conteúdo do memorando: “Parece-me surreal dizer que o ministro soube mas que secundarizou. Não, o que aconteceu foi que omitiu, escondeu, foi conivente” com a PJM, “soube da encenação e não agiu”.

O PSD e o CDS-PP justificaram o voto contra o relatório final alegando que o PS, PCP e BE quiseram afastar e branquear responsabilidades políticas do atual Governo.