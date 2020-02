No debate quinzenal, na Assembleia da República, António Costa abordou a questão do processo sobre o furto de material militar em Tancos, em que depôs por escrito como testemunha, depois de o deputado do Chega, André Ventura, o ter questionado sobre a publicação das suas respostas na página da Presidência do Conselho de Ministros.

"Creio que o segredo de justiça morre na fase de inquérito e fiquei aliás, diria, tranquilo em saber que, chegada a fase em que eu divulguei as respostas que estavam a circular parcialmente sobre esse processo em instrução, esse mesmo processo [não] estava objeto de qualquer tipo de segredo. Sobretudo, depois de ter visto as perguntas que me foram dirigidas, parcialmente as respostas que eu tinha dado, e até uma notificação ao Conselho de Estado com quase dez dias de antecedência até ao ofício ter chegado ao Palácio de Belém. É muito curioso que houvesse segredo", respondeu o líder do executivo.

Nesta parte do debate quinzenal, o primeiro-ministro travou um debate tenso com o deputado do Chega e recebeu uma prolongada salva de palmas de várias bancadas da esquerda parlamentar quando se referiu a recentes afirmações contra si proferidas por André Ventura na sequência do caso de racismo contra o jogador do FC Porto Marega.

"Achei estranho que, depois de ter andado dois dias a dizer que eu era hipócrita, agora, aqui no parlamento, cara-a-cara, não tenha dito nada sobre essa matéria. Ficámos entendidos sobre a sua frontalidade", disse.

Antes, André Ventura tinha considerado "estranho" que a página da Presidência do Conselho de Ministros tenha publicado as respostas que, "alegadamente", o primeiro-ministro terá dado no âmbito de um processo judicial.