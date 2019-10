O BE já adiantou que "não se vai opor" a esta iniciativa do PSD, que é defendida também pelo CDS-PP, e o PCP manifestou igualmente "toda a disponibilidade" para que se realize uma reunião da Comissão Permanente o mais breve possível.

Esta reunião extraordinária da conferência de líderes foi marcada para as 11:30 de hoje pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, tendo como "ponto único" na agenda de trabalhos a "apreciação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD".

A Comissão Permanente funciona fora do período de funcionamento efetivo da Assembleia da República, com uma composição proporcional à representatividade dos grupos parlamentares.

O PSD requereu na segunda-feira ao presidente da Assembleia da República uma reunião "com caráter de urgência" da conferência de líderes para se marcar um debate sobre Tancos em Comissão Permanente, invocando uma "suspeita da conivência do primeiro-ministro".

No requerimento dirigido a Eduardo Ferro Rodrigues, os sociais-democratas escrevem que a acusação do Ministério Público no processo de Tancos "afeta diretamente um ex-membro do atual Governo, pondo a nu a existência de condutas extremamente graves no exercício dessas funções políticas que colidem com o compromisso assumido perante todos os portugueses de exercer com lealdade as funções que lhe foram confiadas".