Rio foi ainda questionado sobre as críticas do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que o acusou de querer capitalizar o assunto para efeitos eleitorais.

“A posição do PS é obviamente incómoda, porque são os primeiros responsáveis, mas a posição do BE e do PCP não é nada cómoda porque aprovaram um relatório na comissão de inquérito que procura lavar mais branco toda esta situação”, afirmou, considerando que Jerónimo de Sousa “não tem a consciência tranquila” relativamente aos trabalhos dos deputados nesta comissão.

Nas declarações aos jornalistas, Rio reiterou, por diversas vezes, não ter interferido “minimamente” na questão judicial, dizendo ter-se limitado a questionar politicamente o líder do PS e primeiro-ministro e dizer que, se não foi informado do encobrimento do aparecimento das armas em Tancos, tal “não é forma de coordenar um Governo”.

“Onde é que está aqui a componente judicial e a quebra de ética e de princípios. Não está em lado rigorosamente nenhum”, afirmou, considerando que Tancos “não é uma questão exterior à política”.

Rio defendeu não ter feito declarações sobre a “responsabilidade criminal do professor Azeredo Lopes”, nem se tinha “muita culpa, pouca culpa ou nenhuma culpa”.

Questionado se não está a ferir o princípio de presunção de inocência ao partir do princípio que Azeredo Lopes sabia do encobrimento, Rio respondeu: “Está um SMS no processo a dizer que sabia”.

“O dr. António Costa gostaria que ninguém falasse sobre Tancos e isso passasse despercebido, mas isso é completamente impossível, porque é um caso gravíssimo”, afirmou.

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no "caso de Tancos" e proibido do exercício de funções.

O Ministério Público acusou no total 23 arguidos no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

(Notícia atualizada às 17h04)