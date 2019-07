A TAP refere que, na sequência dos testes e análises desenvolvidos a par com a Airbus, após uma análise a situações de desconforto identificadas por alguns clientes dos A330neo, "foram detetados odores em apenas alguns voos", não havendo “qualquer correlação" entre os odores na cabine e os "episódios de indisposição relatados".

De acordo com a TAP, os resultados dos teste indicam ainda que a "qualidade do ar a bordo dos A330-900neo está dentro de todos os limites recomendados".

A Airbus diz ter em curso “inquéritos técnicos” para apurar as causas do cheiro estranho, nomeadamente ao nível do sistema de ar condicionado, para as quais “já tomou medidas corretivas”.

“Temos em curso uma investigação intensa, e a análise fornecida por um laboratório independente e reconhecido demonstrou a ausência de contaminação perigosa do ar”, refere a Airbus, acrescentando que as medições também não demonstraram qualquer excesso de limites toxicológicos.

No que se refere os sintomas de desconforto de cabine esporádicos, a Airbus está a trabalhar em “estreita colaboração” com o operador que os sinalizou, ou seja, a TAP.

Os episódios de desconforto sinalizados pela tripulação estão a ser controlados e analisados pela Airbus e partilhados com a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA), refere ainda a empresa, acrescentando a sua disponibilidade para fornecer uma “rápida solução” para as preocupações em torno da qualidade do ar dos aparelhos.

O Diário de Notícias noticiou hoje que a Airbus detetou problemas com óleo no motor e no sistema de ar condicionado dos aviões da TAP, problemas que estão na origem dos cheiros estranhos que têm sido detetados nos novos A330neo.

Segundo o jornal, que cita também uma carta da Airbus à TAP, a empresa detetou falhas nos novos aviões, reconhece esses problemas, mas adianta que já adotou duas medidas mitigadoras deste efeito, tanto em terra como durante a descolagem do avião.