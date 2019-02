Segundo a mesma fonte, a companhia está a dar a possibilidade aos passageiros de alterarem as suas reservas, sem custos adicionais, uma informação que a transportadora está a disponibilizar no seu site, acrescentou.

A filial da alemã Lufthansa tomou esta decisão por "considerar que as operações do aeroporto de Bruxelas serão provavelmente severamente afetadas na sequência de ações de diferentes partes envolvidas no aeroporto".

Uma greve geral convocada por uma frente sindical comum na Bélgica, na sequência do falhanço negocial para um aumento nos salários, deverá paralisar o país na quarta-feira, já que abrange todos os setores de atividade, públicos e privados.

Os pré-avisos de greve abrangem os transportes comuns e a administração pública belgas e os controladores aéreos.

O aeroporto internacional de Bruxelas, em Zaventem, anunciou ‘online’ o pré-aviso de greve de um dos sindicatos dos controladores aéreos entre as 22:00 de hoje (21:00 em Lisboa) e as 22:00 de quarta-feira, tendo anulado “por precaução” cerca de dois terços dos voos, dado que os controladores apenas asseguram metade da capacidade do tráfego.

Por seu lado, o aeroporto de Charleroi, a 50 quilómetros a sul de Bruxelas, irá encerrar devido à greve.

Nesta greve, em causa está, nomeadamente, o aumento de salários, dos subsídios e pensões e melhores condições para a reforma.

A última greve geral na Bélgica teve lugar em dezembro de 2014.