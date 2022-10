De acordo com a CNN Portugal, a TAP chegou mesmo a encomendar as viaturas BMW com que pretendia renovar a frota automóvel dos seus administradores e gestores. No entanto, em nota ao canal de informação, a companhia aérea encomendou mais do que os 50 carros inicialmente anunciados.

Esse valor destina-se apenas à TAP SA, a empresa de aviação, sendo que o número total de veículos é 79. As outras 29 viaturas destinam-se a outras empresas do Grupo TAP, que incluem Portugália, Groundforce, TAP Manutenção e Engenharia Brasil, Cateringpor, UCS.

"A TAP assinou um contrato de renting para renovar a sua frota automóvel, incluindo 50 automóveis para a TAP SA. Outras empresas do Grupo TAP (não só a Portugália) tirariam partido desta encomenda maior da TAP SA e renovariam também a sua frota automóvel. O número total de automóveis em renting, incluindo outras empresas do Grupo TAP, seria de 79", disse a companhia à CNN.

Um contrato de ‘renting’ é um contrato de aluguer de viaturas frequentemente usado por empresas, que se traduz no aluguer de veículos com prestação de serviços associado, por um período de tempo determinado e mediante o pagamento de uma renda.

Já em resposta a perguntas feitas pela agência Lusa, fonte oficial da TAP admite que “estão em curso negociações entre a TAP e o fornecedor de soluções automóveis relativamente ao cancelamento do contrato”. “A TAP não faz comentários sobre as negociações em curso ou hipotéticas compensações”, sublinha a mesma fonte.

As negociações decorrem porque a “totalidade do contrato de ‘renting’, relativo a 79 viaturas, das quais 50 destinadas à TAP SA, é cancelada, tal como anunciado”.

“O número total de automóveis em ‘renting’, incluindo outras empresas do grupo TAP, seria de 79. Nenhum dos 50 automóveis encomendados para a TAP SA foi entregue”, adianta.

Por outro lado, garante que “será devolvida ao fornecedor” a “única viatura”, de entre um conjunto de 29, que foi entregue a uma empresa associada à TAP.

Na quinta-feira, a Comissão Executiva da TAP anunciou que iria procurar manter a atual frota automóvel pelo período máximo de um ano, por compreender o “sentimento geral dos portugueses”, após polémica sobre carros de luxo.

A polémica com a frota automóvel da TAP começou depois de a TVI/CNN Portugal ter noticiado que a transportadora aérea tinha encomendado uma nova frota de automóveis BMW para a administração e gestores, substituindo os da Peugeot.

Posteriormente, a TAP veio esclarecer que o negócio iria permitir poupar 630 mil euros por ano, mas a empresa acabou por não resistir à polémica e decidiu renegociar o contrato.