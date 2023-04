"Dando cumprimento às minhas responsabilidades enquanto administradora, manifestei sempre de forma construtiva as minhas visões, mesmo quando estas não eram coincidentes com a da nova CEO", inicia Alexandra Reis na Comissão de inquérito da TAP.

Questionada sobre se antes da audição reuniu com algum membro do PS, Alexandra Reis responde negativamente, acrescentando que não reuniu com nenhum membro de qualquer partido.

A ex-administradora começa por explicar que "o contrato da CEO verte as condições que foram acordadas entre a CEO e a tutela". A tutela pediu à TAP que redigisse "um contrato para dar suporte àquelas condições comerciais que estavam acordadas, nas quais se incluía a possibilidade de a CEO estar representada noutras organizações, e a TAP o que fez foi, solicitando apoio jurídico externo, solicitou uma redação de um contrato que vertesse aquelas condições".

"Aquele contrato foi submetido à tutela, verificado e depois disso a CEO assinou-o", acrescenta. "Eu e o Ramiro Sequeira assinámos também, porque na altura éramos os dois elementos presentes na comissão executiva da empresa".

"Houve várias trocas de informação, nomeadamente por mail, mensagem e também reuniões, para clarificar alguns dos pontos da redação do acordo, mas existe um 'ok' à versão final do acordo", diz Alexandra Reis em resposta a Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal.

"Pediram-me para sair da empresa", diz Alexandra Reis. "A CEO informou-me que queria que eu saísse da empresa. Entendi aquele pedido... confesso que talvez ainda não entenda perfeitamente as razões que o motivaram, mas entendi que me estavam a pedir da empresa, não me estavam a pedir para renunciar a um mandato".

Escolhida pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, para secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis é uma das figuras da polémica que envolve a TAP. Por altura do Natal, o Correio da Manhã noticiou que a então governante tinha recebido uma indemnização de cerca de 500.000 euros para sair antecipadamente da administração da TAP.

Tal revelação levou à demissão do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado Hugo Mendes, além da própria Alexandra Reis, que esteve menos de um mês no Governo.