O responsável, que falou em Toulouse, França, durante a entrega à TAP do primeiro A330neo, nas instalações da Airbus, afirmou que a companhia aérea tem esperança que “esses constrangimentos possam ser resolvidos a breve trecho”.

A TAP queixa-se, frequentemente, de que a situação do aeroporto de Lisboa é um entrave ao seu crescimento.

“Não falo só da extensão para o Montijo, mas dos problemas que já hoje temos no aeroporto Humberto Delgado. Falo de várias questões operacionais”, salientou, garantindo que decorrem várias negociações com os agentes envolvidos no processo, como a Câmara de Lisboa, ANA – Aeroportos de Portugal, Força Aérea e Governo para resolver a questão dos constrangimentos operacionais em Lisboa.

A companhia aérea levou a cabo um estudo para perceber quais são os maiores problemas no aeroporto de Lisboa, cujas conclusões irá apresentar em breve.