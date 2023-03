Segundo o ECO, os pilotos reunidos em assembleia geral aprovaram um pré-aviso de greve para o período da Páscoa, esperando pela ratificação do Ministério das Finanças sobre o acordo, que repõe condições laborais retiradas em 2021.

A aprovação do acordo chegou esta segunda-feira, o que deve assim levar à retirada do pré-aviso de greve anunciado na quarta. Do lado do SPAC, no seu representante, o presidente Tiago Faria Lopes, o sindicato "ainda não foi informado formalmente do desbloqueio da situação. Assim que tenha essa confirmação, tomará as medidas em conformidade, obviamente pela suspensão da greve", afirmou.

A SPAC e os seus associados acordou, com 50,6% dos votos a favor a proposta para a TAP. A direcção do SPAC diz querer resolver questões como os “pilotos despedidos durante a pandemia, entretanto já reintegrados, mas ainda alvo do processo de despedimento colectivo”, e “acautelar direitos dos pilotos mais novos na empresa que, fruto do congelamento das suas progressões nos últimos anos, teriam um salário igual aos que agora nela ingressam”.