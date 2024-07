Uma tartaruga acabada de eclodir é vista a dirigir-se ao mar, no dia 1 de abril, 2024. É uma de várias tartarugas que foram libertadas numa praia de Chennai, uma cidade no leste da Índia, depois dos seus ovos terem sido recolhidos por voluntários ao longo do Golfo de Bengala. (foto: AFP/R.Satish Babu)

AFP or licensors