Os dados mostram que a população com trabalho no país cresceu 1,4% (1,2 milhões de pessoas), nesse período, totalizando 92,9 milhões de pessoas. Mesmo assim, ainda existiam 12,4 milhões de brasileiros à procura trabalho no período.

O IBGE frisou que o resultado foi puxado por contratações de empregados temporários no período eleitoral e entrada de mais pessoas no mercado informal, ou seja, que trabalham por conta própria sem contrato de trabalho.

“A desocupação vem em processo de queda e essa tendência é em função da entrada de pessoas trabalhando na informalidade. Os empregados com contrato de trabalho não dão nenhum sinal de aumentar”, explicou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo.

“O que aumentam são os empregados sem carteira e os trabalhadores por conta própria”, acrescentou.