De acordo com as ‘Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego’ do INE, em setembro “a taxa de desemprego situou-se em 6,1%”, valor superior em 0,1 pontos percentuais aos 6,0% em que estabilizou entre maio e agosto e inferior ao do mês homólogo de 2021 em 0,2 pontos percentuais.

Em setembro de 2022, o INE estima que a população ativa (5.193,5 mil) diminuiu 0,1% (4.200 pessoas) em relação a agosto e aumentou 0,6% face a setembro de 2021.