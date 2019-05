O regulamento da Taxa Turística, publicado em novembro de 2018 em Diário da República, para entrar em vigor no primeiro dia de dezembro, estipula a aplicação de uma taxa a todos os hóspedes com mais de 13 anos que pernoitem no concelho.

Contudo, seis meses depois, a medida ainda não está a ser aplicada porque “ainda não foi aprovado o Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Óbidos, que define o valor da taxa a cobrar”, explicou à agência Lusa o presidente da autarquia (distrito de Leiria), Humberto Marques (PSD).

Aquando da aprovação do regulamento da Taxa Turística pela Assembleia Municipal de Óbidos, em setembro de 2018, Humberto Marques avançou uma estimativa de que a taxa deveria ser fixada “em um euro” por cada hóspede com idade superior a 13 anos que pernoite em estabelecimentos hoteleiros, apartamentos, aldeamentos e empreendimentos turísticos, parques de campismo ou alojamento local do concelho.

O valor, disse o autarca, “mantém-se e é o que vai ser cobrado”, mas só depois de aprovada a tabela de taxas.

Esta “será votada na câmara em junho, depois submetida a consulta pública e só depois aprovada numa assembleia municipal extraordinária que será marcada até ao mês de setembro, especificamente para esse efeito”, especificou.