De acordo com o gabinete estatístico europeu, a taxa de poupança das famílias aumentou, no entre abril e junho, para os 24,6%, uma subida de 8,0 pontos face ao trimestre anterior (16,6%) e de 11,5 pontos na comparação com o semestre homólogo (13,1%).

A taxa de investimentos das famílias, por seu lado, recuou para os 7,9%, face aos 8,9% do trimestre anterior e também do homólogo, atingindo, por seu lado, o valor mais baixo desde o início da série.