A notícia é avançada pela edição em papel desta quarta-feira do Jornal de Notícias (JN). O condutor agredido é um turista natural do Dubai.

Um turista, cidadão do Dubai, estava dentro do carro estacionado quando foi agredido, escreve o Jornal de Notícias.

O agressor, um taxista, confundiu o turista com um motorista da Uber.

Escreve o JN que a ofensa física, em pleno Chiado, em Lisboa, aconteceu no início da tarde desta terça-feira e foi testemunhada por várias pessoas.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou ao JN que registou um caso de "um motorista de táxi que agrediu um indivíduo nacional do Dubai".

Acrescenta ainda a publicação que a vítima foi transportada para o Hospital de São José.

A agressão terá ocorrido quando o cidadão nacional do Dubai parou para pedir indicações. O indivíduo estava dentro do carro com o filho menor de idade.

O JN ouviu várias testemunhas que dizem que "ficaram impressionadas com a violência da cena" que envolveu "socos, empurrões e pontapés".

O agressor ficou no local até à chegada da polícia e foi identificado.

Desde 2014, data em que a Uber começou a operar em Portugal, foram registados vários incidentes entre taxistas e motoristas da plataforma que conecta, através de uma aplicação móvel, prestadores de serviços de transporte a potenciais clientes.

Em abril deste ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou a lei que visava a regulairzação e regulamentação desta e de outras plataformas eletrónicas de transporte de passageiros.