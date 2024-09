Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que a mulher, cidadã estrangeira, apanhou no sábado, pelas 21h00, um táxi no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo o motorista exigido no final do serviço a quantia de 70 euros, “valor substancialmente superior ao estabelecido para aquele trajeto” e que “a visada não pagou por apenas ter na sua posse 40 euros”.

Segundo a PSP, em retaliação, o motorista “deslocou-se para um local ermo” e desconhecido da mulher, “onde a abandonou” sem os seus pertences e sem qualquer meio de comunicação, uma vez que os seus bens ficaram no interior do táxi, tendo-se retirado “de imediato daquele local”.

“Além da experiência traumática”, a mulher “receou pela sua vida e integridade física, em virtude de ser noite, desconhecer em que local se encontrava e não dominar a língua portuguesa”, é referido na nota.

No âmbito de diligências efetuadas, a PSP recuperou uma mala de viagem, uma bolsa, dois telemóveis e vários documentos pessoais.

De acordo com a polícia, o valor dos artigos é superior a mil euros, sendo que só os telemóveis custam 900 euros.

A PSP adianta que o homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, e que o processo continua em investigação.