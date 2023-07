Graças a uma partilha no Twitter por parte do utilizador @DJ_PRMF, que conseguiu facilmente chegar aos valores através do código-fonte da página, sabemos agora que os preços começam nos 62,50€, indo até aos 539€, valores sem taxas.

O registo para a venda de bilhetes foi utilizado para ajudar os fãs de Swift a obterem bilhetes para o concerto em Portugal. Porém, o registo não garante o acesso à venda ou aos bilhetes. Um número limitado de fãs terá a oportunidade de aceder à venda e outros serão colocados em lista de espera, sendo que o acesso à venda não garante a compra de bilhetes.

Segue a lista dos valores que serão praticados, de acordo com o utilizador do Twitter: