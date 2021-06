Em abril, a Comissão Nacional de Jurisdição do PS deu “provimento parcial” a um recurso de Manuel dos Santos, expulso do PS em 2017, pela distrital do Porto, numa decisão que o militante acabou por considerar “insuficiente” e que motivou o seu recurso para o TC.

Caso remete a 2017, quando o histórico socialista chamou "cigana" a Luísa Salgueiro, ex-deputada do seu partido e atual presidente da Câmara de Matosinhos.

A 3ª instância do TC, segundo um acórdão com data de 7 de junho, acabou por anular a decisão do PS de suspender os direitos de Manuel dos Santos, tendo por base a violação do princípio do contraditório no processo disciplinar movido pela distrital do Porto.

Os juízes encarregados do processo concluíram que houve várias lacunas que feriram a sua legalidade — entre elas o facto de não terem sido “ouvidas todas as testemunhas arroladas pelo arguido, o que sucedeu sem que este tivesse sido notificado” —, resultando assim que “não foram respeitadas as garantias de audição e defesa do impugnante”. Tal procedimento resultou na violação quer da Constituição, quer da Lei dos Partidos Políticos e dos Estatutos do PS.

No entanto, apesar do desfecho deste processo, o presidente do TC, João Caupers, ainda assim apresentou uma declaração de voto a condenar o comportamento de Manuel dos Santos.

“Votei a decisão relativa ao processo em referência por entender que os vícios de que enferma o processo disciplinar instaurado ao recorrente, traduzindo sérias violações dos seus direitos de defesa”, começa por escrever o presidente dos juízes.

“Todavia, não ficaria de bem com a minha consciência se não assinalasse que o comportamento do arguido, cuja factualidade não foi posta em causa, foi reprovável e intolerável. Dirigir-se a um membro da organização partidária em que ambos militam apelidando-a, por duas vezes, de “cigana”, num contexto de acusações relativas à respetiva atividade política, não pode deixar de consubstanciar um comportamento orientado para a humilhação e o achincalhamento da visada”, continua João Caupers.

Frisando que não é “censurável pertencer à etnia cigana” e dizendo ignorar se esse “é o caso da ofendida”, o presidente do TC diz que este “trata-se de evidente e chocante racismo, ‘temperado’ com alguma discriminação de género, uma vez que a insultada é uma mulher e as mulheres ainda são uma minoria na política”.

“Esta conduta não é aceitável, ainda por cima vinda de quem foi várias vezes deputado e exerceu relevantes cargos políticos e partidários”, termina João Caupers.

Há menos de um ano, Manuel dos Santos recebeu ordem de expulsão por parte da Comissão de Jurisdição do Porto por ter chamado "cigana" à presidente da Câmara de Matosinhos, numa publicação feita no Twitter, em 2017, mas recorreu para o nível nacional do mesmo órgão partidário.

"Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspecto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas", escreveu Manuel dos Santos numa crítica aos deputados do círculo eleitoral do Porto que apoiaram a candidatura de Lisboa para sede da Agência Europeia do Medicamento.

Manuel dos Santos, no entanto, nega ter ofendido pessoalmente a atual autarca de Matosinhos e classificou o caso como "perseguição".

O histórico militante anunciou, logo a seguir, que iria recorrer para o TC da decisão do partido que transformou a sua expulsão numa suspensão de direitos de eleger e ser eleito durante dois anos.

No passado dia 14, Manuel dos Santos já tinha declarado publicamente saber que o TC lhe tinha dado razão. O histórico militante do PS referiu, ainda, desconhecer “se a decisão é passível de recurso” para o plenário, mas frisou que isso “seria um disparate” da parte do PS, uma vez que “o plenário do TC só iria confirmar” a decisão.

“Por mim, do ponto de vista jurídico, não tenho nada a acrescentar. Se o TC tivesse mantido qualquer condenação, eu aceitava e demitia-me do PS. Assim, vou ver o que fazer, sem prejuízo de mais tarde ver se vale a pena continuar nesta luta. Embora hoje o partido que, hoje, chamo de ‘Costista’, não tenha nada a ver com o [Partido] Socialista,”, concluiu Manuel dos Santos.