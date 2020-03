“D. Maria em Casa” é o nome desta iniciativa, com transmissões, marcadas para as 21:00, de peças levadas à cena nas suas salas, e que também se estende ao Instagram e ao Facebook, com apontamentos sobre a ‘casa-mãe’ e a sua atividade. Em paralelo, o teatro desafia igualmente o público a fazer leituras ou a revisitar cenas teatrais famosas e a partilhá-las nas redes sociais.

O primeiro espetáculo a ser transmitido no âmbito do “D. Maria em Casa” será “Montanha Russa”, de Inês Barahona e Miguel Fragata, no sábado, um musical sobre a adolescência, destinado a todas as idades, que também conta com a dupla Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã.

Da programação do “D. Maria em Casa” vão fazer parte produções e coproduções do teatro que se estrearam nas suas salas, nos anos mais recentes, e que “agora, pela primeira vez, podem ser vistas em casa”.

O calendário com os restantes espetáculos será relevado brevemente em www.tndm.pt, adianta o TNDM.

De segunda-feira a domingo, as páginas de Instagram e Facebook do D. Maria II contarão também com conteúdos associados ao Teatro, à sua história, aos atores, aos espectáculos e às dramaturgias, com os quais os espectadores serão convidados a interagir.