"A primeira coisa que fiz foi ligar para o encenador Tiago Correia, e perguntei ao encenador se ele estava confortável com os conteúdos que estava a veicular para a folha de sala. Não tanto o texto da Regina Guimarães, mas uma nota de rodapé que não é acerca do seu espetáculo, mas é acerca do vereador da Cultura que faleceu e que ainda para mais é chamado de mentiroso e ignorante", explicou em declarações à Lusa.

Segundo Tiago Guedes, o encenador e diretor da companhia "pediu cinco minutos para falar com a sua equipa", tendo ligado pouco depois a pedir desculpa, dando-lhe razão e concordando com a não publicação da nota.

"Acho que o diretor do Teatro Municipal do Porto tem o direito de impedir que tal nota seja publicada numa folha de sala sobre um espetáculo. A Regina Guimarães não pode usar uma folha de sala de um espetáculo para veicular informação que ela legitimamente pode achar, mas não o pode fazer na folha de sala de um espetáculo", defendeu.

O texto em causa, escrito para integrar a folha de sala - que não chegou a existir - do espetáculo TURISMO, da Companhia A Turma, com texto original e encenação de Tiago Correia e que subiu ao palco nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro no Teatro do Campo Alegre, no Porto, continha uma nota de rodapé no qual a escritora criticava a noção de cidade líquida de Paulo Cunha e Silva, antigo vereador que morreu em 2015.

Na referida nota, a escritora, que acusou hoje a Direção do Teatro Municipal do Porto de censura, afirmou que o antigo vereador da Cultura da Câmara do Porto Paulo Cunha e Silva inundou os portuenses "de discursos delirantes acerca da 'cidade líquida inspirada em Zygmunt Bauman', no intuito de legitimar teoricamente as escolhas políticas na sua área de atuação, positivando, por ignorância ou descarada mentira, uma noção que, para o sociólogo inventor do conceito, consubstancia o horror contemporâneo da perda de laços".