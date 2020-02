Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) indicam que o número de cidadãos brasileiros a residir no distrito do Porto aumentou mais de 50% em 2019 (19.703) face a 2018 (12.994).

O aumento de 50% de imigrantes brasileiros no último ano ao distrito do Porto explica-se "sem sombra de dúvida" com a "segurança e a qualidade de vida" que existem em Portugal, mas também se justifica com os 'Tech Visa’,uns vistos especiais criados em janeiro de 2019 destinados a funcionários altamente qualificados na área das tecnologias e que permitem a legalização em "dois ou três meses", conta Felipe Sales, 41 anos, informático, que emigrou há três anos do Rio de Janeiro para o Porto com a mulher e o filho, deixando para trás a "violência" e a "crise económica" do país natal.

Inicialmente, o casal Sales abriu dois negócios próprios - um de joias e outro de acessórios para telemóveis -, mas agora Felipe Sales conseguiu arranjar trabalho na sua área da informática e trabalha com vários compatriotas que chegaram no último ano através do 'Tech Visa'.

“Um ‘Tech Visa’ pode trazer, na verdade, quatro ou cinco brasileiros, porque o trabalhador traz normalmente a esposa e os filhos”, observa Felipe Sales que está atualmente a trabalhar numa consultora na área de Tecnologia de Informação e Iformática (TI), na Trindade, no chamado coração da cidade do Porto. A sua empresa, conta, contratou no último ano cerca de 100 cidadãos brasileiros através do ‘Tech Visa’.

As divergências ideológicas e partidárias relacionadas com o governo atual de Jair Bolsonaro e/ou com o anterior governo de Lula da Silva, bem como o aumento do desemprego relacionado com a empresa Petrobras e as investigações da chamada Operação Lava Jato são outros motivos que "espoletaram o desejo de sair" do Brasil, referiu Felipe Sales, que acabou de ser pai da bebé "portuguesinha" Sofia.