Recuo. Reconheço que, talvez devesse, exatamente porque estamos nesta fase, dedicar mais tempo a esta experiência que nos leva pelo caminho da vida. A semente que é colocada na terra, alimentada com a água, o trato e o cuidado, a contemplação das raízes que crescem e o fruto que se vê. Que nos acompanhará. Até ao fim da vida. Sempre ao nosso lado. Ligado a nós, porque de nós depende.

O teletrabalho ou trabalho feito sem ir à redação é algo que está dentro das minhas rotinas. Sou jornalista freelancer. Estou habituado a gerir horários e trabalhos. Mas, estou rotinado a fazê-lo sem interferência ou divisão de papéis. A incompatibilidade cresce à medida que o calendário avança, garanto-vos.

A propósito do trabalho a partir de casa ou levar o trabalho para dentro de casa, aproveito e deixo um conselho. Desengane-se quem navega, por estes dias, na retórica do "ganhar tempo". Vão trabalhar mais. E a putativa barreira, por imaginária que fosse, entre "onde se ganha o pão" e "onde se come o pão", numa linguagem popular e acessível, esvanecesse por completo. Eclipsasse. Puf...

Fica o aviso à navegação. Teletrabalho é a escravatura dos tempos modernos. E sobre os tempos atuais creio que nunca trabalhei tanto. Ou então o tempo demora tanto a passar que tenho aquela sensação de eternidade ao computador.

Estou repetidamente a sentar-me à frente do ecrã. Há sempre qualquer coisa que falta fazer porque outra se intrometeu pelo meio e impediu que a anterior se concluísse.

No meio desta ausência de tempo e claustrofobia de sentir que não estou a conseguir acompanhar tudo, fazer tudo, e estou a perder muito do que está à minha volta, vale-me as conversas com amigos à hora marcada ao serão.

Hoje vou juntar um grupo de amigos do râguebi. Pais de miúdos que jogam a modalidade no Grupo Desportivo Direito, onde o meu filho José Maria joga e clube no qual sou treinador. Alguns de nós também jogaram. Será uma 3ª parte numa nova teledependência. O Zoom.

Estou a necessitar de uma sessão de telepatia comigo mesmo. Ou será terapia?