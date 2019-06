Em dia com estreia no tiro, tiro com armas de caça, ciclismo, ténis de mesa e ginástica acrobática, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016 concentra as atenções na categoria de -57 kg, na qual procura o sexto título continental.

A competição na Bielorrússia vale como europeu para o judo, evento no qual a portuguesa, de 33 anos, uma das maiores desportistas da história do país, nunca falhou um pódio.

Catarina Costa e Maria Siderot, em -48 kg, Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52, Gonçalo Mansinho, em -60, João Crisóstomo e Sergiu Oleinic, em -66, são os outros judocas lusos em ação.

Por seu lado, João Costa e Joana Castelão competem na prova de equipas mistas de pistola a 10 metros, Jieni Shao na primeira ronda do ténis de mesa e Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia na ginástica acrobática.

Portugal estará ainda na qualificação do tiro com armas de caça, com João Paulo Azevedo, Ana Rita Rodrigues e Maria Barros, e na prova de ciclismo de estrada, com Daniela Reis e Maria Martins.

Portugal apresenta-se com a responsabilidade de, pelo menos, igualar o desempenho de há quatro anos no Azerbaijão, quando amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nos II Jogos Europeus, Portugal compete com 98 desportistas, em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.