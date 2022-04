“Foi o maior susto da minha vida, num momento achei mesmo que era o fim. Mas o mais importante é que tudo terminou da melhor forma. Felizmente tirando alguns hematomas e dor no corpo, estou bem, estamos todos bem!”, escreveu a judoca na rede social Instagram.

Telma Monteiro, que se encontrava a estagiar com a equipa do Benfica, teve um acidente na autoestrada A23, quando seguia numa carrinha com mais judocas da seleção e do clube – Bárbara Timo e Rodrigo Lopes -, funcionária de um clube e uma atleta da formação do Benfica.

Do acidente resultaram pequenas mazelas, com a funcionária a sofrer uma fratura num dedo de uma mão, sendo encaminhada, juntamente com os judocas, para o hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde foram observados e realizaram exames.

“Sou uma apaixonada pela vida e estou extremamente grata por ter acordado esta manhã para mais um dia. É só a vida a nos lembrar mais uma vez a bênção que é estar aqui e que não podemos deixar nada por fazer, nada por dizer”, escreveu ainda a medalhada de bronze em -57 kg nos Jogos Olímpicos Rio2016.

Também hoje Rodrigo Lopes, que compete nos -60 kg e já este ano foi medalha de bronze no Open Europeu de Praga, deixou uma mensagem nas redes sociais, reafirmando que todos estão bem.

“Como muitos puderam acompanhar nos noticiários, sofremos um acidente retornando do treino. Tenho recebido muitas mensagens, gostaria de agradecer e dizer que estamos todos bem, e o mais importante, vivos”, disse o judoca.

Os três internacionais portugueses fazem parte da seleção nacional que entre 29 de abril e 01 de maio compete nos Europeus de Sófia.