De acordo com a informação publicada no "site" do IPMA, estão em "risco elevado" de incêndio os concelhos de Almodôvar e Odemira, no distrito de Beja, e os concelhos de Aljezur, Silves e Alcoutim e Tavira, no distrito de Faro.

Há ainda vários concelhos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Setúbal Portalegre, Évora, Beja e Faro com “risco moderado” de incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, engloba cinco níveis, variando entre "reduzido" e "máximo”.

O cálculo é feito com base nos valores, observados às 13:00, da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação ocorrida nas últimas 24 horas.