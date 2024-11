O IPMA prevê um aumento da intensidade do vento a partir de hoje, sábado dia 23, que soprará do quadrante sul com rajadas que, ao longo de dia 24 e até à madrugada de dia 25, poderão atingir valores da ordem de 75 a 85 km/h no litoral a norte do Cabo de Sines e de 90 a 100 km/h nas terras altas.

Temporariamente, à passagem da superfície frontal, no final de dia 24, as rajadas poderão atingir os 95 km/h no Minho e 110

km/h nas serras da referida região. A precipitação será por vezes forte nas regiões Norte e Centro também entre o final da tarde de domingo e a madrugada de dia 25, em especial no Minho e Douro Litoral e nas regiões montanhosas.

Na região Sul, a chuva poderá ser temporariamente forte a norte do Baixo Alentejo, e ocasionalmente acompanhada de trovoada.

Prevê-se igualmente agitação marítima, que irá aumentar no dia 24, com ondas do quadrante sul entre 2 a 3,5 metros, passando a ondas de noroeste e aumentando para 4 a 5 metros no dia 25 na costa ocidental, em especial a norte do Cabo Raso.

O IPMA emitiu aviso de rajada para o litoral a norte do Cabo de Sines e para as terras altas das regiões Norte e Centro e de precipitação para todo o continente, com exceção do Algarve, aconselhando o acompanhamento da situação meteorológica e dos avisos ao longo dos próximos dias.