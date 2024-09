Segundo IPMA, às 9h00 desta quinta-feira "o centro do ciclone tropical Isaac localizava-se a 1884 km a oeste dos Açores (ilha das Flores)".

"A Tempestade Tropical Isaac está a deslocar-se para leste a 19 km/h, pelo que, de acordo com a previsão, existe a possibilidade de o arquipélago dos Açores sofrer a sua influência a partir do dia 28 de setembro (sábado), com o centro do ciclone a passar a norte do arquipélago".

"Os efeitos esperados desta passagem são vento com rajadas até 80 km/h, precipitação por vezes forte e um aumento da

agitação marítima com ondas de altura significativa entre 5 a 7 metros", explica o IPMA.

É ainda referido que se prevê "que a Tempestade Tropical Isaac intensifique, à medida que se desloca para leste, podendo tornar-se num furacão de categoria 1, durante o dia de sábado".

Ilhas das Flores e Corvo com aviso amarelo por causa da chuva forte

As ilhas das Flores e Corvo estão até à próxima madrugada sob aviso amarelo, devido às previsões de chuva, que pode ser por vezes forte, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, as duas ilhas do grupo Ocidental dos Açores vão estar sob aviso amarelo, por causa da "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", uma situação que se deverá manter até às 06:00 locais (07:00 em Lisboa).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.