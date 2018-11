“Este segundo ano é que vai ser determinante, aí é que vamos perceber” o impacto da mudança de governação, adiantou a socióloga Karina Carvalho, da direção da Plataforma de Reflexão Angola (PRA), um espaço de debate e reflexão constituído pela diáspora angolana em Portugal.

Para Manuel Santos, também formado em Sociologia, “há elementos do passado que são fundamentais para o futuro que se quer construir” e que “não sofreram alterações estruturais” como a Constituição, que deve “servir, de facto, Angola e não transformar o titular do poder executivo num soberano”.

O consultor de 47 anos, há 14 anos em Portugal, defende uma alteração constitucional que “retire a carga totalitarista dos titulares do poder executivo”, afirmando que a “Constituição foi feita à medida de José Eduardo dos Santos, mas é um fato que assenta bem a qualquer pessoa que o vista”.

Karina Carvalho pensa que é “uma ambição desmedida” achar que vai haver uma alteração constitucional no curto prazo, até porque “como o poder está centralizado em Luanda, é preciso dar tempo para que se constituam elites locais”.

A questão da "moralização cívica da sociedade angolana” que Manuel Santos diz ser “muito deficitária em termos de valores", é outro dos problemas a resolver.

“Os maus exemplos vieram de cima e quando quem manda faz o que quer, quem obedece também faz o que lhe apetece”, criticou este dirigente da Plataforma, questionando: “como se combate a corrupção quando se fez parte do próprio fenómeno e não teve coragem de fazer ‘mea culpa’ e mostrar que foi beneficiado pelos frutos dessa própria corrupção?”

Manuel Santos lembrou que Angola foi governada desde 1975 até à atualidade pelo MPLA e que este é também o partido do presidente João Lourenço, que substituiu José Eduardo dos Santos no cargo após quase 40 anos no poder.

“Há uma responsabilidade histórica do MPLA no estado moral, psicológico, material e económico do país”, vincou.

“O emissor do discurso continua o ser o mesmo, o que descredibiliza”, concorda o ator Orlando Sérgio Azevedo, também pertencente à direção da Plataforma.