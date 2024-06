A farmacêutica Pfizer Portugal em parceria com as associações Careca Power e Amigas do Peito lança o manual “50 Perguntas • Cancro da Mama”, que responde às principais dúvidas sobre a doença.

Segundo nota da Pfizer, a publicação pretende reforçar a "literacia em saúde para a área do cancro, será distribuída de forma gratuita pelas associações, entregue em hospitais de todo o país, podendo ainda ser descarregado em formato digital.

"Para contribuir para uma vida sem medos", e em parceria com a Associação Careca Power e a Associação Humanitária de Apoio à Mulher com Cancro da Mama – Amigas do Peito, a Pfizer Portugal lançou o livro “50 Perguntas • Cancro Da Mama”, por forma a desmistificar as questões mais comuns sobre a patologia".

“50 Perguntas • Cancro Da Mama” inclui 50 perguntas às quais Leonor Fernandes, médica no Serviço de Oncologia da ULS São José, Pedro Meireles e Sara Magno, médicos no Serviço de Oncologia do IPO de Lisboa, respondem de forma simples e clara, e que vão desde as dúvidas iniciais a questões sobre nutrição e tratamentos.

O cancro da mama é uma das doenças com maior impacto na sociedade, recorda a farmacêutica, referindo que é o segundo tipo de cancro mais "comum entre as mulheres - a seguir ao cancro de pele - e corresponde à primeira causa de morte.

Em Portugal, todos os anos são detetados cerca de 7 000 novos casos de cancro da mama e 1 800 mulheres morrem com a doença, referem os dados da Liga Portuguesa Contra o Cancro.