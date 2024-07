“Sinceramente, respeito todos aqueles que querem fazer do jogo político esta troca de galhardetes entre partidos, mas eu tenho um estilo diferente e têm de me aturar desta maneira”, respondeu Montenegro aos jornalistas, quando confrontado com as declarações de Pedro Nuno Santos que, na Grande Entrevista da RTP3, na quarta-feira, disse que o PS não pode ser ignorado no Orçamento do Estado, dando a entender que o primeiro-ministro não fala com ele.

“O meu estilo é estar perto das pessoas e tentar dar resposta aos problemas delas, ao mesmo tempo, que é meu objetivo deixar, do ponto de vista estrutural, um país para aqueles que vierem a seguir a nós poderem prosseguir e poderem levar numa rota de prosperidade”, declarou Luís Montenegro, em Vieira do Minho, distrito de Braga, à margem da inauguração de uma unidade de saúde.

O primeiro-ministro refutou a crítica de que não dialoga com a oposição, sublinhando que ambas as partes “têm falado quando têm de falar, os grupos parlamentares na Assembleia da República têm dialogado quando têm de dialogar”, acrescentando que “tudo isso é o normal funcionamento da democracia”.

“Vai haver momento para apresentarmos, com os partidos da oposição, as nossas propostas orçamentais, ouvir as deles, aprovar o Orçamento na Assembleia da República e continuar a governar. Agora, se começamos a querer fazer disso o tema, quando ainda faltam tantos meses, vamos perder o foco naquilo que estas pessoas querem nas suas vidas, no que diz respeito aos poderes públicos”, vincou Montenegro.

Para o primeiro-ministro, o mais importante é “que haja respostas aos problemas que as pessoas sentem no dia a dia”.

“E é isso que estou aqui a fazer. Estou agora aqui, em Vieira do Minho, a inaugurar esta unidade de saúde, vou estar daqui a pouco em Braga a inaugurar um quartel dos bombeiros e ainda vou estar a abrir uma feira, em Monção [Feira do Alvarinho], que é uma mostra dos produtos que o território coloca, do ponto de vista do aproveitamento económico, no mercado, para poder gerar bons empregos”, salientou Luís Montenegro.