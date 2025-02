O SAPO24 sabe que no edifício do BPI do Saldanha alguns departamentos foram evacuados por opção das chefias. Também alguns estudantes foram retirados do polo de Carcavelos da Universidade Nova.

Na zona Oeste também se sentiu o sismo, que aconteceu a 24km de Lisboa.

"Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Odemira (Beja), Coimbra (Coimbra), Albufeira, Portimão (Faro), Alcobaça, Leiria (Leiria), Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Vila Franca de Xira, Amadora, Odivelas (Lisboa), Abrantes (Santarém), Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Sines (Setúbal)", informou o IPMA num comunicado divulgado às 14h11.

Apesar deste sismo ter sido sentido nalguns concelhos da região Centro ao Algarve, “até ao momento, a intensidade máxima observada foi de V (escala de Mercalli modificada)”, expôs o IPMA, referindo que, se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados.

A intensidade V na escala de Mercalli modificada significa que o sismo foi “percetível no exterior” e pode ainda ter como efeito a queda de pequenos objetos e pessoas a acordar, se estiverem a dormir.

O IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere que a magnitude foi 4,7 na escala de Richter. Inicialmente foi reportado como sendo de magnitude 5, mas o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico entretanto já corrigiu para 4,7.

“De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica actualizada”, informa ainda o IPMA.

Até ao momento, não há danos pessoais ou materiais, avança a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). A ANEPC dá conta ainda que “hoje, pelas 13h24 (hora local), foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4,7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a oeste do Seixal”.

"Mantenha a calma e esteja atento a eventuais réplicas. Se se justificar emitiremos novas informações”, indicou a ANEPC.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

*Notícia corrigida às 15h25 para atualizar informação do BPI