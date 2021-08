Um terramoto de magnitude 6,8 na escala de Richter abalou hoje as águas do arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, provocando um alerta de 'tsunami' na região.

O instituto geofísico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, referiu que o sismo teve origem no mar, a 91 quilómetros de profundidade, e cerca de 16 quilómetros a norte de Port Vila, a capital do país. As autoridades não relataram, para já, a existência de vítimas ou danos materiais causados pelo terramoto, que aconteceu às 21:10 locais (11:10 em Lisboa). Vanuatu está localizada perto do chamado Círculo de Fogo do Pacífico e dos vulcões subaquáticos da Bacia de Lau, pelo que regista regularmente terramotos. A República de Vanuatu, com uma população de cerca de 250.000 habitantes, é constituída por um arquipélago de origem vulcânica.