Pelo menos 46 pessoas morreram e 16 foram dadas como desaparecidas no tremor de terra de magnitude 6.8 que aconteceu ao início da tarde de hoje na província de Sichuan, no sudoeste da China.

De acordo com AP, várias estradas ficaram bloqueadas devido ao deslizamento de terras provocado pelo sismo. O abalo aconteceu às 12h52 (9h52 hora de Lisboa) na região montanhosa de Sichuan, 200 km a sudoeste da cidade de Chengdu, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A profundidade do terramoto foi de 10 km e o seu epicentro a 39 km do cantão de Luding, informou a emissora estatal CCTV, citada pela AFP.

O último balanço provisório, divulgado à pouco pelas agências internacionais de notícias, era de pelo menos 46 mortos. A televisão estatal indicou também que havia 16 desaparecidos e 50 feridos.

Perante este balanço, que pode aumentar, o presidente Xi Jinping pediu que "todo o possível seja feito para ajudar as pessoas afetadas pela catástrofe e minimizar as perdas humanas", segundo a agência chinesa Xinhua.

O exército foi mobilizado com mais de 1.000 soldados e oficiais, segundo a secretaria sismológica de Sichuan, que divulgou imagens de seus engenheiros equipados com computadores a caminho do local.

De acordo com a CCTV, as autoridades locais também enviaram milhares de socorristas, bombeiros, médicos e membros da Polícia Armada Popular (agentes encarregados da segurança pública que são mobilizados durante as catástrofes).

