O terramoto de magnitude 6,6 atingiu cerca de 43 quilómetros a sudeste da cidade de Kangding e registou-se a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, disse o Serviço Geológico dos EUA (USGS).

Pelo menos 14 pessoas morreram no condado de Shimian e sete no condado próximo de Luding, enquanto mais de 30 ficaram feridas, de acordo com a emissora estatal CCTV, citada pelo The Guardian.

Um vídeo divulgado pela agência de notícias oficial Xinhua mostra lampadas a balançar, destroços no solo e pedras que bloqueavam uma estrada.

"Casas foram gravemente afetadas e as linhas de telefone foram interrompidas em alguns locais", afirmou a CCTV.

O tremor foi "relativamente forte", disse à AFP Chen, uma moradora de Chengdu, que não quis revelar o seu nome completo. A cidade tem 21 milhões de habitantes e fica a quase 200 quilómetros do epicentro.

"Alguns dos meus vizinhos disseram que o sentiram claramente", afirmou.

Como Chengdu está atualmente sob confinamento, "as pessoas não estão autorizadas a sair dos seus complexos residenciais e muitos refugiram-se nos quintais" das casas, acrescentou.

A província de Sichuan, com várias montanhas e famosa pelos pandas, regista terramotos com frequência. Em junho, um abalo de magnitude 6,1 sacudiu a província e deixou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos.

Em maio de 2008, um tremor de terra muito potente, de magnitude 7,9, deixou 87.000 mortos e desaparecidos em Sichuan.