Os lotes, em que se incluem 20 terrenos com potencial construtivo, na freguesia de Vau, no concelho de Óbidos, no distrito de Leiria, estão em leilão eletrónico pelo valor de 7,8 milhões, podendo, segundo a Leilosoc, a leiloeira responsável, “ser licitados individualmente a partir de 132.600 euros”.

Os seis lotes, com vista para a Lagoa de Óbidos, integram o passivo da insolvente Costa Atlântica – Fundo Especial de Investimento Imobiliário, SA, na zona do Bom Sucesso, e são descritos pela leiloeira como “ideais para a construção de vários empreendimentos turístico residenciais de luxo, com campos de golf associados, que constituem a principal atração de turistas e residentes”.

De acordo com a informação divulgada pela Leilosoc, o lote quatro é o que está a ser leiloado pelo valor mais elevado, 4,2 milhões de euros (ME), já que tem “um projeto para a construção de 34 moradias (até 2 pisos e com área mínima de 350,00 m2), com parecer positivo da Câmara Municipal de Óbidos”.

O leilão, que decorre até ao dia 27 deste mês, inclui ainda o lote um, com uma área de 12.500,00 m2, que permite a construção de um eco resort e está a ser leiloado pelo preço base de 1,2 ME.

O lote dois, para o qual “existe um estudo com apreciação favorável da Câmara Municipal de Óbidos para a construção de 33 moradias”, tem um preço base de 1,7 ME.

Ainda no que respeita a lotes para construção, o lote três, com uma área de 1.536,00 m2, será leiloado por 255 mil euros.

Já os lotes cinco e seis estão inseridos num loteamento habitacional e serão leiloados, respetivamente, pelos preços base de 156.400 euros e 132 mil euros.

Em comunicado, a Leilosoc considera os ativos imobiliários apresentados em leilão “representam um investimento com enorme potencial, dada a sua localização única”, naquela que diz ser “provavelmente, a maior faixa atlântica do país ainda inexplorada, com um excelente enquadramento no meio natural onde se insere e com oferta de serviços associados às habitações”, quer turísticas quer residenciais.

No mesmo comunicado, a leiloeira sublinha que os imóveis em causa "beneficiam de isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e Imposto de Selo”.

As propostas devem ser apresentadas eletronicamente até às 18:00 do próximo dia 27 na plataforma da Leilosoc.