O edifício que alberga as embaixadas de França e dos Estados Unidos desabou, disse à agência de notícias France-Presse o residente local Michael Thompson, depois de ter publicado imagens dos danos nas redes sociais.

O sismo de magnitude 7,3 atingiu a costa de Vanuatu pelas 12:47 (01:47 em Lisboa), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

“Foram observadas ondas de tsunami”, indicou o centro de alerta de tsunami do Pacífico (PTWC).

Inicialmente, o PTWC temia a chegada de ondas de até um metro de altura ao longo de algumas zonas costeiras de Vanuatu, mas acabou por levantar o alerta.

Os portais ‘online’ do Governo de Vanuatu foram afetados na sequência do sismo.

Os sismos são comuns em Vanuatu, um grupo de 80 ilhas onde vivem cerca de 300 mil pessoas e que se situa no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, zona de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Sudeste Asiático à bacia do Pacífico.

Vanuatu está classificado entre os países mais vulneráveis a catástrofes naturais, como sismos, tempestades, inundações e tsunamis, de acordo com o relatório anual Global Risks Report.