Entre as mais de 60 mil Testemunhas de Jeová que hoje participaram no primeiro dia do congresso internacional, em Lisboa, muitas foram as que optaram pelas novas tecnologias.

Alice Henriques, Testemunha de Jeová desde 1973, explicou à Lusa a sua opção: “A Bíblia era muito pesada. É mais fácil ver a Bíblia no tablet”, que permite aumentar o tamanho de letra e saltar mais facilmente para uma determinada página ou texto.

No entanto, Alice Henriques disse que no sábado irá regressar à versão em papel. O que não muda é o uso do seu caderno onde durante toda a manhã foi registando “os pontos que interessam para depois aplicar na pregação”.

A maioria dos presentes no Estádio da Luz, onde decorre o encontro internacional, também optou pela mesma metodologia, anotando passagens da Bíblia ou apenas alguns versículos.

O objetivo, contaram, é poder no futuro fazer um trabalho melhor quando estiverem a pregar ou apenas para quando quiserem meditar.

Pregar de porta em porta é a imagem de marca das Testemunhas de Jeová que dizem ser uma missão cada vez mais difícil.

As histórias de quem anda de porta em porta a tentar divulgar a mensagem da Bíblia são todas diferentes, mas com muitos pontos em comum, segundo relatos ouvidos hoje durante o Congresso Internacional.