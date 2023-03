As greves podem complicar o dia a dia de quem anda de comboio, mas na Holanda o problema é outro: os texugos estão a causar o caos ao escavar por baixo das linhas.

Segundo o The Guardian, a comunidade de texugos no país atinge os 7 mil animais, conhecidos por escavar as suas tocas e túneis. Contudo, atualmente há registo de pelo menos 40 locais onde a via-férrea está potencialmente comprometida devido a este hábito.

Em Friesland, a rede ferroviária ProRail está a construir um abrigo artificial para tentar atrair os animais para um local mais seguro.

"A área em redor da via-férrea é claramente um ambiente atrativo para os texugos, porque o aterro é feito de areia, onde os texugos adoram construir as suas tocas", disse o porta-voz da ProRail, Aldert Baas. "Passam muito poucas pessoas, o que se adequa ao texugo tímido", especificou.

Enquanto não se consegue atrair os animais para locais seguros, o que acontece é sempre o mesmo: de vez em quando, os comboios não podem circular em algum dos troços da linha.