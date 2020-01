O curso "The Lisbon MBA Católica|Nova" foi distinguido como um dos melhores MBAs da Europa, ocupando o 22º lugar de acordo com o Financial Times.

Único MBA em Portugal a figurar no ranking elaborado pelo prestigiado jornal britânico “Financial Times Global MBA ranking 2020”, o The Lisbon MBA é, pelo terceiro ano consecutivo, líder mundial na categoria de “International Course Experience” [Experiência Internacional de Formação].

Ainda de acordo com o ranking do Financial Times, que distingue todos os anos os 100 melhores MBAs do mundo, o "The Lisbon MBA" regista uma “empregabilidade de 91% após três meses de conclusão do programa, e um aumento de 74% no salário, três anos após o término do mesmo”.

O programa "The Lisbon MBA" tem uma parceria estratégica com o MIT Sloan School of Management, universidade no ranking que tem o 6º melhor MBA do mundo.